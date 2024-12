Ivan Leko gebruikt "één van de beste coaches ter wereld" om zijn aanpak te verdedigen: "Als hij het zegt..."

Als prioriteit wil Ivan Leko een onberispelijke mentaliteit en een solide verdedigingslinie zien. De Kroatische coach was dan ook redelijk tevreden over hoe de wedstrijd verliep, afgelopen zaterdag in het Olympisch Stadion van Antwerpen, ook al gaf hij toe dat zijn Rouches aanvallend iets beter hadden kunnen presteren.

Het is opnieuw dankzij hun mentaliteit dat Standard erin geslaagd is om een punt te pakken op het veld van Beerschot, zaterdagavond. Na de wedstrijd toonde Ivan Leko zich over het algemeen tevreden over de prestatie van zijn spelers "in een moeilijke context".

"Het was een moeilijke en intense wedstrijd. Beerschot had in de eerste helft veel meer balbezit en domineerde. We kwamen om te winnen, maar wisten dat het lastig zou worden tegen een tegenstander in goede vorm. We hadden misschien iets meer kunnen doen, ook al hadden we enkele counterkansen. Het gelijkspel is uiteindelijk het meest logische resultaat."

2 schoten op doel en 35% balbezit bij de rode lantaarn

In deze wedstrijd heeft Standard opnieuw niet veel laten zien op aanvallend vlak. 35% balbezit en één schot op doel in elke helft, een duidelijk ontoereikende balans. Toch is Leko niet van plan om zijn aanpak te veranderen, die bijna elke week minstens één punt oplevert voor stamnummer 16.

"Ik las onlangs een interview met Arne Slot, de coach van Liverpool. Hij zei dat voordat je over tactiek en techniek praat, het belangrijkste is om de duels te winnen. Dat zegt de coach van Liverpool, een van de beste teams in Europa. Ik denk dat dat een zin is die we in grote rode letters in de kleedkamer kunnen schrijven."

"We hebben resultaten nodig om de club te redden en iemand die het wil overnemen een kans te geven om iets te doen. Het is ons achtste clean sheet van het seizoen, daar ben ik trots op", concludeerde een positief gestemde Leko ondanks een meer dan middelmatige prestatie, zelfs op verdedigend vlak. Zonder Matthieu Epolo in de eerste helft zou Standard nooit een punt hebben behaald.