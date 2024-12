Challenger Pro League-club zet trainer met onmiddellijke ingang op straat omdat hij niet ambitieus genoeg was

Christophe Grégoire is niet langer trainer van Lierse. De club zette de 44-jarige Luikenaar, samen met zijn physical coach William Salvadori, met onmiddellijke ingang op straat.

Grégoire was pas sinds het begin van dit seizoen aan de slag op het Lisp. De sportieve staf wordt voorlopig overgenomen door Ransford Addo, Dirk Huysmans en Bernd Brughmans.

Grégoire volgde in juni Sven Vandenbroeck op, die halsoverkop naar Zulte Waregem vertrok. De ex-prof kende nochtans een goede start met twee overwinningen en een energieke speelstijl vol hoge pressing. Maar naarmate het seizoen vorderde, zakte het niveau van de Pallieters steeds verder weg.

In de laatste acht wedstrijden kon Lierse slechts één keer winnen en pakte het amper 6 op 24. Naast de tegenvallende resultaten was ook het verschil in speelstijl en een gebrek aan ambitie een doorn in het oog van het bestuur. “Dit is een noodzakelijke beslissing om een positief vervolg in de competitie te realiseren", klonk het bij de clubleiding.

De technische staf, bestaande uit Addo, Huysmans en Brughmans, zal de ploeg zondagavond leiden tegen Lommel, de laatste match voor de winterstop. Intussen is Lierse volop op zoek naar een geschikte opvolger voor Grégoire.

De druk op de Pallieters is groot, want de club wil zo snel mogelijk opnieuw aanknopen met betere resultaten. Voor Grégoire komt zijn passage bij Lierse vroegtijdig tot een einde en dat is toch wel een zware klap voor hem.