Club Brugge-coach Nicky Hayen geniet, maar weet dat het snel voorbij kan zijn: "Dat raakt je toch, en je naasten"

Nicky Hayen heeft de trofee voor beste Belgische trainer van het jaar gewonnen. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met Club Brugge, maar heeft het ook al even moeilijker gehad.

Nicky Hayen werd verkozen tot beste Belgische trainer van 2024. De coach van Club Brugge heeft al heel wat meegemaakt in zijn periode als T1 bij blauw-zwart.

Afgelopen seizoen werd hij kampioen nadat hij er mee voor zorgde dat zijn ploeg ijzersterk speelde in de play-offs. Nu doet hij het bijzonder goed in de Champions League, maar ook weer in de competitie.

Toch verliep het dit seizoen niet altijd even vlot. Club kwam traag op gang, maar staat plots weer op één punt van leider Genk.

"Ik blijf altijd nederig. Ik heb de andere kant van de medaille meegemaakt. Ik weet hoe vergankelijk succes kan zijn", vertelde Hayen volgens Het Nieuwsblad.

"We werden met Club kampioen en drie wedstrijden ver in de nieuwe competitie kon het al voorbij zijn", gaat hij verder. Blauw-zwart begon met 1 op 9 aan de competitie. "Ik weet niet of het echt zo dreigend was, maar als er al gewoon over wordt gepraat, raakt dat je toch. En je naasten."

"Dat het snel voorbij kan zijn, zit altijd in mijn hoofd. Neem nu deze trofee. Dat is genieten, maar morgen is het alweer focussen op Union", besluit Hayen.