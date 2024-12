Club Brugge verrast Europa, en zelfs de VS: ook de New York Times kijkt naar blauw-zwart

Club Brugge doet het fantastisch in de Champions League. Met nog twee speeldagen te gaan, staat blauw-zwart 19e in de League Phase met 10 punten. Zelfs in de Verenigde Staten worden de prestaties van Club opgemerkt.

Club Brugge heeft al 10 punten verzameld in de Champions League en bezorgde enkele grote Europese clubs nachtmerries. Sporting CP ging een week geleden nog met 2-1 onderuit op Jan Breydel.

Daardoor staat blauw-zwart op een mooie 19e plaats. Er volgen nu nog wel wedstrijden tegen Juventus en Manchester City, die ongetwijfeld nog erg moeilijk zullen worden.

Toch is er op papier heel wat kans dat Club de volgende ronde gewoon haalt. De West-Vlaamse club staat momenteel zelfs boven Real Madrid, PSG en Manchester City.

Hun prestaties in de Champions League worden zelfs in de Verenigde Staten opgemerkt. In de New York Times staat zelfs een hele pagina over Club op het kampioenenbal.

"Elke wedstrijd is niet meer dan een kilometerpaal op de reis die het voetbal aan het maken is: van sport naar een cynische, met geld jonglerende contentfabriek", begint Rory Smith, die chef voetbal is bij het bekende dagblad.

"Het nieuwe format diende om een cartel van Premier League-grootmachten en aristocraten vanop het Europese vasteland te dienen. Maar het is alsof niemand dat aan Club Brugge gezegd heeft, hoe het écht zit", besluit hij, verwijzend naar hoe het format bedoeld is om grote clubs te helpen.