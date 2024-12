Jan Vertonghen komt met hoopgevende woorden die Anderlecht-fans heel graag zullen horen

Jan Vertonghen liet zich dinsdag op een zeer positieve manier opmerken. Hij ging langs bij twee kinderziekenhuizen in Antwerpen om cadeau's uit te delen. Nadien had hij het ook nog even over zijn revalidatie.

Jan Vertonghen bezocht dinsdag twee ziekenhuizen in Antwerpen. Hij kwam er voetballen uitdelen als cadeau, waar de kinderen binnenkort mee kunnen spelen op een nieuw speelplein in het ziekenhuis. Een mooi gebaar van de Anderlecht-speler, die al langer moeite doet voor kinderen die het moeilijker hebben. Nadien had hij het nog even over zijn revalidatie. Er werd zelfs al getwijfeld of hij nog terug op het veld zal staan, maar de verdediger kan toch al geruststellen. "Je moet altijd met 2 woorden spreken, want ik ben de afgelopen maanden al vaker positief geweest en heb toch terugslagen gekend. Maar ik ben wel positief dat het goed komt", vertelde hij bij Sporza. "Niet alles is van een leien dakje verlopen. Ik ben nog altijd voetballer en als je dan je ploeg niet kunt helpen, gaat dat je niet in de koude kleren zitten", gaat hij verder. "Maar nogmaals: ik ben heel positief vandaag. Ik hoop dat ik mijn teamgenoten en Anderlecht in de toekomst weer kan helpen. Dat zal zeker gebeuren", besluit hij. Woorden die de fans van paars-wit graag zullen horen.