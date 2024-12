Thibaut Courtois op weg naar een verrassende terugkeer bij de Rode Duivels? Vincent Mannaert geeft meer uitleg

De breuk lijkt groot te zijn tussen Thibaut Courtois en de Rode Duivels. Toch, volgens Vincent Mannaert, sportief directeur van de Belgische Voetbalbond, zou de doelman wel eens kunnen terugkeren naar de selectie.

Keert Thibaut Courtois ooit nog terug naar de Rode Duivels? Dat is de vraag die men kan stellen, aangezien de doelman van Real Madrid onlangs heeft verklaard dat hij niet langer het shirt van de nationale ploeg wil dragen zolang Domenico Tedesco bondscoach is.

Het conflict ontstond tijdens de kwalificaties voor het EK, toen Tedesco weigerde om hem de aanvoerdersband te geven voor een wedstrijd.

Geërgerd had Courtois toen besloten zich terug te trekken uit de selectie. Sindsdien is de relatie tussen de twee mannen niet verbeterd. Courtois nam ook niet deel aan het EK, officieel vanwege een blessure.

Thibaut Courtois terug bij de Rode Duivels? Vincent Mannaert gelooft erin

Volgens Vincent Mannaert, sportief directeur van de Belgische bond, zou een terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels sneller kunnen gebeuren dan men denkt.

"Ik heb het Courtois nog niet op de man af gevraagd of hij terugkomt, maar ik vang toch op dat hij de deur nog niet gesloten heeft", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik heb hem nog niet gebeld, maar het zal sowieso zijn beslissing zijn."

"Er is een frictie ontstaan waar ik de details niet van weet op dit moment. Daar is het nog te vroeg voor. De toekomst zal uitwijzen of er nog een toekomst is voor Courtois bij de Rode Duivels", besluit Mannaert.