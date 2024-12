Arnar Vidarsson onthult: dit zijn de winterse transferplannen van KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De wintermercato staat voor de deur en KAA Gent is al actief geweest. Arnar Vidarsson liet zich nu uit over de winterse transferplannen van de Buffalo's.

De wintermercato gaat binnenkort van start, maar KAA Gent heeft al wel zijn eerste transfer aangekondigd. Leonardo Da Silva Lopes kwam transfervrij over.

Afgelopen seizoen was hij nog een sterkhouder bij Cercle Brugge, maar nadat zijn contract afliep vond hij niet meteen een nieuwe club. Ook het contract van doelman Davy Roef werd verlengd.

Verder lopen er nog onderhandelingen met Jordan Torunarigha en Matisse Samoise. Sportief Directeur Arnar Vidarsson gaf een inkijk in de transferplannen van Gent.

"Verder verwacht ik een rustige mercato. Niet alleen bij ons, ook bij andere clubs", opende hij bij Het Laatste Nieuws. Tsuyoshi Watanabe zou niet mogen vertrekken.

Een vertrek van Archie Brown en Omri Gandelman zouden dan wel bespreekbaar zijn, maar: "Er is nog niets concreet", klinkt het bij Vidarsson. "We gaan met vertrouwen de winter in."

"We zitten niet in de situatie van vorig jaar, toen de club moést verkopen. Áls er deze winter een belangrijke speler vertrekt, zijn we klaar om te schakelen."