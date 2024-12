De Ketelaere? Ex-topcoach vindt dat AC Milan ook blunderde met andere Belg

AC Milan beleeft een bijzonder moeilijk seizoen in de Serie A. Ze zijn pas achtste in de rangschikking.

Wie dacht dat AC Milan dit jaar voor de hoofdprijs zou spelen in de Serie A komt stevig bedrogen uit. Atalanta telt in de rangschikking 14 punten meer dan de Rossoneri.

Charles De Ketelaere kreeg geen kans, maar dat was ook het geval voor Alexis Saelemaekers. Die werd nog doorgestuurd naar AS Roma in een huurdeal. Fabio Capello, in het verleden aan de slag bij AC Milan als coach, vindt dat een gigantisch verkeerde zet van zijn ex-ploeg.

“Ze moeten nu Musah op de flank zetten om balans in het elftal te krijgenen, maar hadden ze dan niet beter Saelemaekers gehouden?”, is hij heel erg duidelijk in La Gazzetta dello Sport.

“Fonseca zei vlak voor de competitiestart nog dat hij hem wou houden. Volgens mij heeft het bestuur maar weinig naar hem geluisterd”, ging Capello verder.

Toch kwam Saelemaekers dit seizoen nog niet vaak in actie. Negen wedstrijden speelde hij tot dusver mee. Blessureleed hield hem aan de kant.