Nieuwe tegenslag voor Ronny Deila: voormalige coach van Club Brugge en Standard na tien matchen ontslagen

Slecht nieuws voor Ronny Deila. Zijn nieuwe avontuur bij Al-Wahda FC is zojuist tot een einde gekomen.

De trainerscarrière van Ronny Deila kent een nieuwe wending. Na zijn vertrek bij Club Brugge vond de Noor een nieuwe uitdaging bij Al-Wahda FC in de Verenigde Arabische Emiraten. De club heeft onlangs echter aangekondigd dat Deila niet langer haar coach is.

In juli begon Deila aan zijn nieuw avontuur, maar hij voldeed niet aan de verwachtingen. Zo moest hij Al-Wahda na tien wedstrijden al verlaten.

Op dit moment staat de club op de vierde plaats in de ranglijst met 18 punten uit 10 wedstrijden, negen punten minder dan de leider, Sharjah FC. Dit is onvoldoende voor de clubleiding, die heeft besloten in te grijpen.

Voor Deila, 49 jaar oud, betekent dit dat hij op zoek moet naar een nieuwe uitdaging. In de zomer van 2023 werd hij benoemd als coach van de Club, waar hij voor het einde van het seizoen vertrok.

Zijn opvolger, Nicky Hayen, deed het onmogelijke en haalde de titel nog binnen. Ook dit seizoen doet hij het goed in de competitie, maar ook in de Champions League.