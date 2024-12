Twee Anderlecht- en twee Club Brugge-spelers zien hun marktwaarde aanzienlijk stijgen voor de winterse transferperiode

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Laatste update van de marktwaardes van spelers voor de wintertransferperiode. Christos Tzolis, Joel Ordonez, Mario Stroeykens en Kasper Dolberg zijn nog meer waard, terwijl Andreas Skov Olsen in waarde is gedaald.

De wintermercato zal binnen enkele weken zijn deuren openen in België. En eind december heeft de toonaangevende site Transfermarkt de marktwaardes van spelers bijgewerkt.

In de Pro League zien we dat de top 10 van spelers met de hoogste marktwaarde steeds meer waard worden. Slechts twee spelers zien hun prijs iets dalen: Andreas Skov Olsen (3e - 16M€) en Anders Dreyer (10e - 10M€).

Voor de rest zijn de meeste "beste" spelers van het kampioenschap nog meer waard dan voorheen. Christos Tzolis staat aan de top en wordt nu gewaardeerd op 18M€ (+6M€), net als Joel Ordonez, wiens waarde zojuist is verdubbeld (2e - 18M€).

In het midden van de top 10 vinden we de eerste twee spelers die niet bij Club Brugge spelen. Mario Stroeykens (5e - 14M€) en Kasper Dolberg (6e - 13M€), die respectievelijk 4M€ en 3M€ in waarde zijn gestegen voor de Rode Duivel en de Deense international.

Na Maxim De Cuyper en Ardon Jashari staat een derde club vertegenwoordigd in de top 10... Westerlo, met hun jonge centrale verdediger Luka Vuskovic (17 jaar), gewaardeerd op 10M€.