Vaarwel 777 Partners: Italiaanse club gaat dezelfde weg op als Standard

777 Partners, de vroegere eigenaar van Standard, heeft zich ook teruggetrokken uit Genoa, de Italiaanse club uit de Serie A.

Vaarwel 777 Partners. Deze woensdag heeft Genoa - waar Rode Duivel Koni De Winter speelt - aangekondigd dat ze overgenomen zijn door de Roemeense zakenman Dan Sucu, die ook eigenaar is van Rapid Boekarest.

"Genoa Cricket en Football Club kondigt aan dat, na de goedkeuring van een kapitaalverhoging van 45.356.262 euro, waarvan 5.356.262 euro gratis en 40.000.000 euro gestort op 14 december, het bestuur bijeenkwam en het bod van de Roemeense ondernemer Dan Șucu heeft goedgekeurd", aldus het statement.

"De Roemeense ondernemer (...) heeft de volledige kapitaalverhoging onderschreven, in ruil daarvoor verkrijgt hij een belang van ongeveer 77% in Genoa CFC, waardoor de vorige aandeelhouders in de minderheid zijn."

"Het gestructureerde en zeer strategische voorstel zal ervoor zorgen dat de kapitaalverhoging volledig wordt onderschreven, waardoor de club de nodige middelen krijgt om zijn sportieve ambities te versterken", verklaarde Genoa, dat hoopt om na enkele moeilijke jaren weer boven water te komen.

"De verandering van de meerderheidsaandeelhouder markeert een nieuw hoofdstuk voor de oudste club van Italië, in de hoop dat de komst van Dan Șucu stabiliteit op economisch vlak en nieuwe investeringen zal brengen om het team en de infrastructuur te versterken."