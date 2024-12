Destijds bij het grof huisvuil gezet, maar ex-Club-trainer heeft na enkele dagen alweer een nieuwe job te pakken

Ronny Deila heeft een nieuwe job gevonden. De Noorse coach wordt de nieuwe trainer van Atlanta United.

Deila was pas sinds juli trainer van Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. In tien wedstrijden verloor zijn ploeg slechts twee keer, maar na een nederlaag tegen koploper Al-Sharjah besloot de club deze week de samenwerking te stoppen. Het was voor Deila al zijn tweede ontslag in een jaar tijd, na zijn vertrek bij Club Brugge.

De 49-jarige Noor heeft al een indrukwekkend palmares. Hij werd kampioen in Noorwegen, Schotland en in de MLS met New York City.

Geen succes bij Club Brugge

In mei 2023 maakte Club Brugge bekend dat Ronny Deila de overstap maakte van Standard naar het Jan Breydelstadion. De verwachtingen waren hooggespannen, maar het seizoen verliep niet zoals gehoopt.

Onder Deila sloot Club Brugge de reguliere competitie af op een teleurstellende vierde plaats, met een kloof van maar liefst 19 punten op leider Union. Na een reeks tegenvallende prestaties besloot de club op in maart afscheid te nemen van Deila.

Deila werd opgevolgd door interim-trainer Nicky Hayen, die de ploeg opnieuw op de rails kreeg. Hayen leidde Club Brugge naar een indrukwekkende 24 op 30 in de play-offs, waarmee de club zich uiteindelijk toch nog tot landskampioen kroonde.