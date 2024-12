Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Gent en Cercle in de Conference League: Buffalo's krijgen straffe tegenstander

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De league phase van de Conference League is afgelopen, en de Belgische clubs hebben het wisselvallig gedaan. Een pluim voor Cercle Brugge, een afgang voor KAA Gent.

Cercle Brugge plaatste zich met een 1-1-gelijkspel tegen Istanbul Basaksehir bij de eerste acht ploegen en mag zich opmaken voor de 1/8ste finales. AA Gent daarentegen eindigde teleurstellend op de 17de plek na een 1-0 nederlaag tegen het Noord-Ierse Larne, de laatste in de competitie, en moet zich eerst via de play-offs kwalificeren.

AA Gent zal in de play-offs strijden tegen een van de teams uit de 9de tot en met 24ste positie. De mogelijke tegenstanders zijn het Duitse Heidenheim (16de) of het Spaanse Real Betis (15de).

De heenwedstrijd wordt op 13 februari in Gent gespeeld, met de terugwedstrijd op 20 februari. Als de Buffalo’s doorgaan, wachten hen in de 1/8ste finales zware tegenstanders zoals Chelsea of Vitória.

Cercle Brugge heeft zich direct voor de 1/8ste finales geplaatst. Het gelijkspel tegen Istanbul Basaksehir was voldoende om de top acht te bereiken, en daarmee vermijdt de club de tussenronde. De tegenstanders in de volgende ronde lijken op papier gemakkelijker voor Cercle, met mogelijke tegenstanders zoals Molde (Noorwegen), Shamrock Rovers (Ierland), Bialystok (Polen) of TSC Topola (Servië).

De loting voor de 1/8ste finales van de Conference League wordt op 21 februari gehouden. De wedstrijden zelf staan gepland voor 6 en 13 maart.