Manchester City in vrije val: Tielemans schittert en bezorgt De Bruyne en Doku weer zware opdoffer

Manchester City speelde zaterdagnamiddag tegen Aston Villa in de Premier League. Rode Duivel Youri Tielemans bezorgde Kevin De Bruyne en co een zoveelste opdoffer.

Manchester City zit diep, diep in crisis. Op sportief vlak loopt er niets meer zoals het hoort bij de Citizens, die opnieuw verloren.

City moest na 20 seconden al even schrikken na zeer dom balverlies van Gvardiol, maar de bezoekers ontsnapten. Na 20 minuten spelen was het dan toch prijs.

Met een heerlijke bal van Tielemans aan de basis kon Duran Aston Villa op voorsprong zetten. Hoewel Rogers goed was voor de assist, mag de Rode Duivel hier toch alle lof voor krijgen.

Ook na de pauze bleven de Villans de betere ploeg in eigen huis. Kort na het uur volgde dan ook verdiend de 2-0, dit keer was het Rogers met de goal.

In de blessuretijd maakte Phil Foden er uiteindelijk nog 2-1 van, wat ook de eindstand werd. Zo kon Manchester City, met Doku als invaller en Kevin De Bruyne op de bank, al voor de 11e keer in zijn laatste 12 wedstrijden niet meer winnen… Aston Villa springt zo ook over City naar de vijfde plaats in de stand.