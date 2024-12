Vincent Kompany sluit 2024 in stijl af en bezorgt Rode Duivels serieuze eindejaarskater

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München heeft vrijdagavond stevig uitgehaald tegen RB Leipzig. Met een overtuigende 5-1 zege sloot de Duitse topclub van Vincent Kompany het jaar af als leider in de Bundesliga.

De wedstrijd begon meteen spectaculair. Al na anderhalve minuut stond het 1-1. Jamal Musiala opende de score voor Bayern, maar Leipzig kwam snel langszij dankzij een prachtige assist van Loïs Openda, die Benjamin Sesko kon bedienen.

In de minuut 25 bracht Konrad Laimer Bayern weer op voorsprong, en vlak voor rust vergrootte Joshua Kimmich de voorsprong naar 3-1. Bayern ging met een comfortabele voorsprong de rust in.

Na de pauze bleef Bayern druk uitoefenen. Leroy Sané maakte de 4-1 in de, en even later zorgde Alphonso Davies voor de 5-1. Leipzig kon weinig terugdoen en Bayern pakte makkelijk de overwinning.

De nederlaag tegen Bayern betekent dat Leipzig blijft steken op de vierde plaats in de Bundesliga, maar het team kan nog ingehaald worden door Hoffenheim. Loïs Openda en Arthur Vermeeren stonden beiden in de basis voor Leipzig.

Met deze overwinning heeft Bayern München 36 punten verzameld na vijftien wedstrijden en blijft het de koploper in de Bundesliga. Voor Kompany en zijn mannen breekt nu een winterstop aan, aangezien er in Duitsland geen kerstvoetbal wordt gespeeld. Het seizoen wordt hervat op 6 januari.