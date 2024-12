Peter Vandenbempt laat zich uit over competitieformat: "Gaat hard tegen hard gaan"

Het nieuwe televisiecontract is getekend, maar over het competitieformat zal er de komende weken en maanden nog veel te doen zijn. Krijgen we een nieuw format? Verschillende clubs kloppen hard op tafel.

“Het competitieformat staat helemaal los van het televisiecontract. Vorige zomer is duidelijk geworden dat veel clubs niet tevreden zijn met het huidige format, toen hebben we geen consensus gevonden over wat het dan wel moest zijn", aldus Philippe Bormans van Union SG eerder al.

Competitieformat?

En ook Bob Madou was bij Sporza duidelijk: "Ik ga ervan uit dat we tot een oplossing komen. DAZN is een logische en veilige keuze. Ik ben blij dat we hier al staan, maar de formatdiscussie voeren we in januari."

Rest de vraag: wat gaan de onderhandelingen opleveren? Anderlecht en Club Brugge zijn onder meer voorstander om minder wedstrijden te gaan spelen en dus de competitie te gaan inkrimpen, terwijl andere ploegen dat niet willen.

Hard tegen hard

"Het is een publiek geheim dat zeker Club Brugge en Anderlecht minder wedstrijden willen. Eerder dit jaar was er al eens overleg over het format, maar werd een koerswijziging afgewimpeld. Nu zal het hard tegen hard gaan."

"Er zijn misschien partijen die niet gaan plooien deze keer. Je kan er vanop aan dat er een akkoord zal worden gevonden en dat we vanaf volgend seizoen op een andere manier zullen voetballen", aldus Peter Vandenbempt daarover.