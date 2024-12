Tolu heeft een opvallende kerstboodschap klaar richting fans én dankt tegenstanders: "Wie dat denkt van mij..."

Tolu Arokodare heeft al wat meegemaakt in de Jupiler Pro League. De spits van KRC Genk krijgt opnieuw heel wat kritiek over zich heen.

Bij de start van de competitie kreeg Tolu enorm veel kritiek. De fans wilden dat hij vertrok, maar uiteindelijk werkte hij zich op tot topschutter van de competitie. De gemiste penalty tegen Club Brugge zorgt echter opnieuw voor veel kritiek.

Voor Tolu is zijn geloof enorm belangrijk. Dat zorgt ook voor de nodige hoeveelheid mentale gezondheid, zo vertelt hij aan De Zondag. "Bidden ontspant mij, inspireert mij, geeft mij vertrouwen en het gevoel dat ik beschermd ben."

"Ik doe het 's ochtends, 's avonds en voor elke wedstrijd. Ik ben uiteraard gefocust op goed spelen, scoren en winnen, maar ik vraag ook altijd bescherming voor alle spelers en alle supporters van beide teams. Ik bid voor hun veiligheid." Daarop komt veel kritiek. Het zou ervoor zorgen dat hij op het veld niet tot het uiterste gaat. Tolu is echter heel erg duidelijk daarover.

"Wie denkt dat ik op het veld niet agressief genoeg ben, nodig ik uit om eens tegen mij te komen verdedigen. Maar als ik iemand pijn doe, ga ik mij altijd verontschuldigen. Je speelt natuurlijk om te winnen. Maar: voetbal wordt vaak voorgesteld als oorlog, op leven en dood, do or die, weet je wel, maar dat is het niet."

Tolu is andere spelers uit de competitie dankbaar. "Toen ik de eerste keer groggy was, tegen AA Gent, hebben Kandouss en Orban mij van het veld gedragen. En de tweede keer, tegen Club Brugge, heeft Mechele mij ondersteund. In de oorlog gebeurt dat niet, dat tegenstanders je helpen wanneer je in nood bent."