Anderlecht ruikt een goede deal voor een Mexicaanse international... op een al goed bezette positie.

Anderlecht zou een bod hebben uitgebracht op César Huerta, maar ook een club uit La Liga zit achter hem aan.

César Huerta zijn contract bij Pumas UNAM loopt af op het einde van het seizoen. Op 24-jarige leeftijd zou hij kunnen profiteren van de kans om zijn eerste ervaring op de Europese velden op te doen.

Anderlecht neemt het daarbij op tegen Osasuna om hem al in januari tegen een lage prijs binnen te halen, voordat er deze zomer meer concurrentie ontstaat om hem transfervrij over te nemen. Volgens journalist César Luis Merlo hebben de Mauven al een eerste bod ingediend.

Huerta is een linksbuiten die dit seizoen in 15 wedstrijden in de Mexicaanse competitie goed was voor 5 doelpunten en 3 assists, waarmee hij zijn creatieve kwaliteiten aantoont. Hij is iets meer dan een jaar international en scoorde al drie keer voor de nationale ploeg.

De hand van Olivier Renard?

Toch is de linkerflank niet de hoogste prioriteit voor Anderlecht tijdens de komende transferperiode, zeker niet vergeleken met de dringende noodzaak om een extra centrale verdediger aan te trekken. Op links heeft Sporting immers al Samuel Edozie, Francis Amuzu en Nilson Angulo ter beschikking, en daar komen Thorgan Hazard en Mario Stroeykens nog bij zodra zij terug zijn van blessure.

Hazard en Stroeykens spelen echter liever centraal, en het staat vast dat Edozie niet zal blijven. De komst van César Huerta zou daarom een voorbereiding kunnen zijn op volgend seizoen.