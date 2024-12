Dit is de echte reden waarom Loïc Lapoussin het weer verkorven heeft bij Union

Loïc Lapoussin (28) ligt opnieuw onder vuur bij Union na een nieuwe misstap. De middenvelder, die beloofd had zijn wilde levensstijl te matigen, stuurde afgelopen donderdag zijn kat naar de training.

Hoewel hij toestemming had gekregen om zaterdag het huwelijk van zijn zus bij te wonen, maar donderdag verscheen hij dan weer niet op training. Coach Sébastien Pocognoli maakte duidelijk dat het missen van de training niet door de beugel kon. Het resultaat? Lapoussin werd uit de selectie gezet voor de topper tegen Club Brugge.

Dit incident komt amper twee maanden nadat Lapoussin zijn rentree maakte bij de A-ploeg, na vier maanden te zijn geweerd wegens zijn wangedrag. In een interview eind november had hij nog beterschap beloofd, met de uitspraak. Maar zijn afwezigheid op de training toont aan dat hij die belofte niet heeft kunnen nakomen.

Hoewel het trouwfeest van zijn zus geen probleem was, kwam zijn gedrag eerder in de week Union duur te staan. Donderdag verscheen Lapoussin zonder uitleg niet op training, wat voor onbegrip zorgde binnen de club.

Ondanks zijn excuses op vrijdag en de steun van zijn ploeggenoten, voelde Pocognoli zich genoodzaakt in te grijpen om een signaal te geven. “De gedragscode geldt voor iedereen", verklaarde de trainer.

De toekomst van Lapoussin bij Union lijkt steeds onzekerder. Met zijn contract dat afloopt in juni 2025 – en een optie op een extra jaar – lijkt de club open te staan voor een transfer. Vorige zomer werd een vraagprijs van 2 miljoen euro gehanteerd, maar gezien zijn herhaaldelijke misstappen is de vraag of clubs nog bereid zijn dat bedrag te betalen.

De bal ligt nu bij Lapoussin. Als hij zich opnieuw kan bewijzen en binnen de lijntjes blijft, kan hij mogelijk zijn plek behouden. Maar met een belangrijke wedstrijd tegen AA Gent op komst, zal hij opnieuw door het stof moeten om vertrouwen te herwinnen. Union houdt de deur op een kier, maar de marge voor fouten lijkt kleiner dan ooit.