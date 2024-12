Doelman doorbreekt eindelijk de stilte: "Ze gaven mij de schuld, het voelde als een klap in mijn gezicht"

Doelman Jens Teunckens doorbreekt eindelijk zijn stilte over zijn onverwachte uitsluiting uit de A-kern. Na de zomermercato, op de laatste dag van de transferperiode, werd de ex-doelman van Club Brugge en Antwerp door Lierse zomaar aan de kant geschoven.

"Er werd aangegeven dat De Smet het seizoen zou aanvangen als eerste doelman, en naarmate de tijd vorderde, leek er een kans te komen dat ik opnieuw zou spelen. Er zou geen derde doelman meer komen, dus ik zocht niet actief naar een nieuwe uitdaging", legt Teunckens uit in GvA.

“Toen ik hoorde dat er met Kjell Peersman een nieuwe keeper aankwam, voelde ik meteen dat het mis was. Als je iemand huurt, doe je dat niet zomaar. Ik voelde de bui hangen."

Het werd alleen maar pijnlijker toen Teunckens gebeld werd door de teammanager en te horen kreeg dat hij bij de beloften moest gaan trainen. "Ze gaven mij de schuld dat ik geen positieve houding had door de komst van Peersman. Het voelde als een klap in mijn gezicht", zegt de doelman doodeerlijk. "Het feit dat niemand meer persoonlijk met mij sprak, was pijnlijk. Je voelt je verlaten in zo'n situatie."

Een transfer versieren?

Voor Teunckens is de komende transferperiode cruciaal. Hij hoopt snel een nieuwe werkgever te vinden. . Het seizoen bij Lierse lijkt zijn laatste te worden, aangezien zijn contract in de zomer afloopt.

De situatie van Teunckens staat niet op zichzelf. Samen met Obbi Oulare, die eveneens uit de A-kern werd geweerd, wacht hij op de kans om weer te spelen. Of Lierse hen de ruimte zal bieden om terug te keren, zal de toekomst moeten uitwijzen.