Eden Hazard onthult het mooiste moment uit zijn carrière: "Dat was echt gek"

Eden Hazard heeft in zijn carrière heel wat mooie momenten meegemaakt. Het mooiste? Eentje met de Rode Duivels.

Eden Hazard bezorgde de Belgen al heel wat mooie momenten. Zelf kan hij terugkijken op een knappe carrière, al eindigde die niet op de gehoopte manier.

Bij Chelsea viel hij natuurlijk het meeste op, tot hij zijn transfer naar Real Madrid maakte. Daar speelde hij 76 wedstrijden, en scoorde hij slechts 7 keer.

Maar het mooite moment uit zijn loopbaan was toch eentje met de Rode Duivels. "Het WK in 2018 was misschien wel het mooiste moment uit mijn carrière, als Belg en kapitein", vertelde hij bij DAZN.

"Derde worden op een WK, als klein Belgenland, dat was gek, snap je? Als ik iets onthoud, dan ga ik voor het WK, want dat is met je land, je bent aanvoerder en je bent in topvorm. Voila", besluit hij.

Op dat WK verloor België de halve finale van Frankrijk met 1-0, na dat doelpunt van Samuel Umtiti waar we nog nachtmerries van krijgen. De troostfinale werd met 2-0 gewonnen van Engeland.