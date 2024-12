Is hij de man die OHL kan redden? Als hij scoort, pakt Leuven minsten 1 punt!

Konan N'Dri is dit seizoen de man in vorm bij OH Leuven. De Ivoriaanse winger heeft zijn doelpuntenaantal verdubbeld en is inmiddels de gedeelde topscorer van de club.

Sinds coach Oscar Garcia de club verliet, lijkt N'Dri eindelijk zijn ware potentieel te benutten. Het seizoen begon met twijfels, vooral gezien zijn gemiste kansen en de kritiek op zijn keuzes in gevaarlijke posities. Als N'Dri scoort pakt OHL punten. Dat werd afgelopen weekend nog is bevestigd toen Cercle Brugge in het absolute slot met 1-0 wist te winnen. Ondanks de nederlaag heeft de komst van Chris Coleman als nieuwe coach een duidelijke invloed op de sfeer in de kleedkamer van OHL. "De coach staat dichter bij zijn spelers, hij weet hoe het met iedereen gaat. Wat er op de match gebeurt, maakt niet uit. Hij weet dat spelers mensen zijn, voor wie het mentale ook belangrijk is." N'Dri erkent dat OHL nog niet op het niveau speelt dat het zou moeten zijn. "De wedstrijden waren nooit catastrofaal. We speelden al tien keer gelijk, waarbij we vaker het gevoel hadden dat we punten lieten liggen dan dat het gepakte punt proefde als een overwinning." "Scoren is sowieso goed voor Konan N'Dri, maar winnen met OHL is nog veel mooier", besluit de aanvaller. OHL sluit dit jaar af met een thuiswedstrijd tegen Beerschot.