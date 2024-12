Wordt dit de opvolger van Kévin Denkey? Cercle Brugge heeft oog laten vallen op 19-jarige spits uit Frankrijk

Het vertrek van Kévin Denkey heeft heet een groot gat geslagen in de aanvalslinie van Cercle Brugge. De kans bestaat nu dat de Vereniging deze winter een vervanger wil halen.

Cercle haalde Kévin Denkey in Frankrijk. De Togolese spits was gratis overgekomen van Nîmes, waar hij weinig speelde in Ligue 1. 66 goals en 21 assists later bij Cercle Brugge, bracht hij meer dan 15 miljoen euro op na zijn transfer naar de MLS.

De directie anticipeerde al een tijdje op zijn vertrek: de Braziliaan Felipe Augusto (drie miljoen betaald aan Corinthians) en de Duitser Paris Brunner (verhuurd door AS Monaco) arriveerden tijdens de laatste twee mercatos.

Maar ze moeten nog volledig aan de verwachtingen voldoen: Brunner heeft slechts één doelpunt gemaakt, terwijl Augusto er nog maar drie heeft gemaakt (waarvan één in de competitie). Daarom kan er in januari nog een andere spits komen, zeker gezien de situatie van het team, dat in de gevarenzone zit.

Volgens L'Equipe heeft Cercle zijn oog laten vallen op Steve Ngoura. Ngoura is een 19-jarige Franse centrumspits die voor Le Havre speelt. Hij maakte vorig seizoen zijn debuut in Ligue 1.

Hoewel hij dit seizoen nog niet heeft kunnen scoren, beschrijft L'Equipe hem als een van de zeldzame lichtpuntjes in de miserie bij Le Havre. De Franse club, op zoek naar geld, zich naar alle waarschijnlijkheid dan ook niet verzetten tegen zijn transfer.