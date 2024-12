Club betaalde er bijna 3 miljoen euro voor: voormalige speler van de twee Brugse ploegen hangt zijn schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mushaga Bakenga neemt afscheid van het voetbal. Hij was actief in India.

Mushaga Bakenga heeft op zijn Instagram-account het einde van zijn profcarrière aangekondigd. De Noorse aanvaller, actief bij FC Punjab uit India, sluit een lang hoofdstuk af, 18 jaar nadat hij zijn eerste profcontract tekende toen hij nog maar 14 was.

Zijn 12 doelpunten in 26 wedstrijden voor Rosenborg leverden hem in januari 2012 een transfer van naar Club Brugge op. Blauw-zwart betaalde destijds 2,6 miljoen euro voor hem. Hij slaagde er echter niet in om te overtuigen bij Club Brugge, wat ervoor zorgde dat hij aan Cercle werd uitgeleend.

Ondanks zijn progressie bij de rivaal en zijn eerste optreden voor de nationale ploeg, kreeg Bakenga nooit meer een kans bij Blauw en Zwart, dat hem uitleende aan Esbjerg, Eintracht Braunschweig en twee keer aan Molde.

In 2016, meer dan vier jaar na zijn transfer naar het Jan Breydelstadion, keerde hij terug naar Rosenborg. Maar het hoogtepunt van zijn carrière lag al achter hem. De in Trondheim geboren middenvelder maakte een aantal Noorse clubs mee, voordat hij naar Japan, Cyprus en zijn laatste avontuur in India vertrok.

Mushaga Bakenga zegt dat hij het voetbal dankbaar is voor alle vrienden die hij heeft gemaakt, maar dat hij ook uitkijkt naar een normaal leven, zonder twee tests per week om zijn lichaamsvet te meten.