Kat Kerkhofs kondigt groot nieuws aan waar veel mensen blij mee zullen zijn

Dries Mertens ziet zijn contract binnenkort aflopen bij Galatasaray en zal binnenkort dus weer een belangrijke beslissing moeten nemen. Ondertussen komt Kat Kerkhofs met heel groot nieuws.

Dries Mertens doet het momenteel nog bijzonder goed bij Galatasaray op 37-jarige leeftijd. Zijn contract loopt op het einde van het seizoen af en dus zal hij zeer binnenkort een beslissing moeten nemen.

Intussen kondigt zijn echtgenote Kat Kerkhofs groot nieuws aan. Bij Studio Brussel vertelde ze samen met haar zus Lyn dat het bekende Marktrock terugkomt op 23 augustus 2025.

Hun vader Jokke richtte het festival in 1982 mee op. "Hij overleed 20 jaar geleden plots aan een hartaderbreuk. Het was zo onverwacht, we konden niet eens afscheid nemen", opende Kat Kerkhofs.

Het muziekfestival in Leuven is welbekend, en zal snel zijn rentree maken. "Er zijn er veel internationale artiesten gepasseerd, zoals Lou Reed en Joe Cocker. Maar evengoed grote Belgische namen."

"Het is een iconisch festival, zeker de Oude Markt is een speciale plek voor veel mensen. Daarom willen we het ook helemaal terugbrengen. Als ode aan onze papa Jokke, Leuven én het leven", besluit ze.