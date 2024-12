Harde klap voor JPL-club: "Er heerst een virus in de kleedkamer"

Charleroi sluit het seizoen 2024 af met een wedstrijd tegen Kortrijk. Rik De Mil blikte al vooruit op de wedstrijd.

Sporting Charleroi wil donderdag 2024 afsluiten met een overwinning tegen KV Kortrijk. De Kerels zijn net van coach veranderd en dat zou wel eens... een probleem kunnen zijn voor hun tegenstanders.

"Het blijft speciaal", zegt Charleroi-coach Rik De Mil. "De enige referentie die ik heb is hun wedstrijd op Beerschot, al kan je als coach niet alles veranderen in veertien dagen", vertelde hij volgens La Dernière Heure.

Deze uitwedstrijd belooft in elk geval geen gemakkelijke opgave te worden. "De fans zijn erg warm, net als in Charleroi. Maar het stadion is kleiner en het veld ook, wat voor een aangename sfeer zorgt en het ook moeilijk maakt voor de tegenstander. Elke keer dat ik er ben geweest, was het een speciale wedstrijd", vervolgt de Mil.

De coach gaf nieuws over zijn topscorer, Daan Heymans, terwijl hij uitlegde dat de ploeg was getroffen door een virus. "Hij (Heymans) heeft normaal getraind. Maar er heerst een virus in de kleedkamer. Noam Mayoka-Tika en Youssuf Sylla zijn ziek. Anderen hebben het moeilijk."

Bij een overwinning kan KV Kortrijk plots het nieuwe jaar ingaan, uit de gevarenzone (afhankelijk van andere resultaten). Charleroi won vorig weekend nog met 2-1 van STVV.