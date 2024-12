Hein Vanhaezebrouck merkt zeer opmerkelijke verandering op bij Belgische topclub: "Ze hebben nu een luxeprobleem"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hein Vanhaezebrouck heeft de aanvalslinies van de grote JPL-clubs onder de loep genomen. Daarbij stelde hij iets opmerkelijks vast bij Union SG.

Union SG begon bijzonder moeizaam aan het seizoen. Er is verbetering te merken, dat zeker, maar aan het begin van het seizoen hadden de Brusselaars het vooral vooraan moeilijk.

Ze scoorden amper en we zagen al bijna week na week een nieuw 0-0 gelijkspel. Iets waar ze bij Union ook zelf moedeloos van werden. Ze schoten wel, maar de ballen gingen niet tegen de touwen.

Nadat de club Kevin Mirallas aanstelde om de aanvallers te helpen, liep het plots een stuk beter. Hein Vanhaezebrouck ziet ook dat de situatie enorm is veranderd.

"Bij Union evolueert het scoringsprobleem van het begin van het seizoen naar een luxeprobleem", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Union heeft de meeste keuze voorin."

"Rodriguez, Fuseini, Promise David, Ivanovic, die qua rendement de beste is. Fuseini is snel en Promise David komt aan de oppervlakte. Er zit progressie in. Dat komt goed", besluit Vanhaezebrouck.