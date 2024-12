OFFICIEEL: SK Beveren pakt uit en versterkt zich met ex-speler van onder meer Westerlo, KAA Gent, STVV, Zulte Waregem en Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SK Beveren is op dreef. Nadat Kurt Abrahams werd voorgesteld als nieuwe aanwinst, haalt de club al zijn tweede wintertransfer binnen, en dat is in ons land een heel bekende.

SK Beveren zit niet stil tijdens de feestdagen. De club stelde onlangs Kurt Abrahams voor, en nu is nummer twee ook al binnen. Christian Brüls tekende een contract tot juni 2026. De 36-jarige middenvelder ontbond ongeveer een maand geleden zijn contract bij Zulte Waregem. Daar zat hij al een tijdje bij de B-kern. De club had hem niet meer nodig, en wou van hem af. Zulte Waregem communiceerde toen ook zelf dat Brüls niet inging op een voorstel om zijn contract te ontbinden. Meteen ook de reden van zijn verplaatsing naar de B-kern. Hij trainde nu al even mee bij SK Beveren, waar hij de staf duidelijk overtuigd heeft van wat hij nog kan betekenen. "Aan de bal is Christian Brüls een van de beste spelers met wie ik ooit heb gewerkt", vertelde general manager Bob Peeters op de clubwebsite. Brüls speelde in totaal al meer dan 200 wedstrijden op het hoogste niveau in België. Hij kwam uit voor onder meer STVV, KAA Gent, Zulte Waregem, KAS Eupen en Standard.