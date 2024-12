Vanderhaeghe dringt aan op directe verbeteringen na puntverlies en gemiste kansen: "We kunnen ons dat niet blijven permitteren, dat maakt ons kwetsbaar"

Na een teleurstellende 1 op 6 tegen Dender en Beerschot wacht KV Kortrijk een belangrijke opdracht op tweede kerstdag. In het Guldensporenstadion nemen de Kerels het op tegen Charleroi.

Kortrijk wist op het veld van Beerschot nog een punt te redden dankzij een late treffer van Nacho Ferri, maar de wedstrijd had meer kunnen opleveren. Een overtreding op Ferri in de slotfase werd onbestraft gelaten door de scheidsrechter, tot frustratie van Vanderhaeghe. “Of het binnen of buiten de zestien was, maakt niet uit. Het was overduidelijk een fout."

“Als we daar hadden gescoord, hadden we niet alleen afstand genomen van Beerschot, maar ook dichter aangesloten bij de rest van de competitie. Voor een ploeg als KV Kortrijk zijn die extra punten cruciaal.” Volgens Vanderhaeghe loopt Kortrijk hierdoor al vier tot vijf punten mis dit seizoen.

Ondanks het resultaat zag Vanderhaeghe ook hoopvolle signalen in de wedstrijd tegen Beerschot. “We creëerden kansen en stonden bij momenten goed, maar we maakten te veel defensieve fouten. Sommige verdedigers zijn te veel gefocust op de bal en verliezen daardoor hun man uit het oog. Dat maakt ons kwetsbaar", analyseerde hij.

De coach benadrukt dat er weinig tijd is om de nodige verbeteringen door te voeren. “In onze situatie moet alles efficiënt zijn, zowel defensief als offensief. We kunnen het ons niet permitteren om te blijven leren. De fouten moeten meteen worden aangepakt.”

Met de winterstop in zicht is het duel tegen Charleroi van groot belang voor Kortrijk. Een overwinning zou niet alleen vertrouwen geven, maar ook helpen om afstand te nemen van de degradatiezone.