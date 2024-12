Veel te chauvinistisch? Filip Joos zegt dat Salah record van De Bruyne niet kan breken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor Manchester City zijn het moeilijke weken in de Premier League. Ook voor Kevin De Bruyne loopt het voor geen meter.

Manchester City is de laatste weken in de Premier League vooral op zoek naar zichzelf. Het wist amper één keer te winnen in de laatste twaalf matchen.

Andere ploegen doen het dan weer een pak beter. Zo won Liverpool afgelopen zondag nog met 3-6 op bezoek bij Tottenham, met in de hoofdrol andermaal Mohamed Salah.

De Egyptenaar was opnieuw fantastisch, zo zag men ook in de podcast 90 Minutes. En de cijfers van Salah liegen er ook niet om.

Dit seizoen zit hij na 16 wedstrijden al aan 15 doelpunten en 11 assists. Daarmee is hij topschutter en koning van de assists in de Engelse competitie. Nooit haalde iemand in beide categorieën dubbele cijfers voor nieuwjaar.

En dan komt automatisch ook het absolute record in beeld. Momenteel hebben Kevin De Bruyne en Thierry Henry het grootste aantal assists in één seizoen in de Premier League achter hun naam.

Dat staat momenteel op 20 stuks, maar voor Filip Joos zal dat record niet sneuvelen. “Ik denk niet dat Salah dat record zal breken. Hij is wel schromelijk onderschat in alle lijstjes van de voorbije 15 jaar. Ik zie hem doodgraag spelen, hij is zo positief”, klinkt het.