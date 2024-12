Ex-CEO van Beerschot houdt zich niet in over de gang van zaken bij zijn ex-ploeg

Frédéric Van den Steen is momenteel aan de slag bij OH Leuven. Hij kwam afgelopen zomer over van Beerschot.

OH Leuven beleeft niet bepaald zijn gemakkelijkste seizoen. Voor heel wat waarnemers hadden zij wel eens de verrassing kunnen zijn, maar dat draaide eventjes anders uit.

“We willen - net als quasi alle Belgische clubs - onafgewerkte 'producten' beter maken en doorverkopen. Ik wil me niet verbergen achter excuses, maar je mag niet vergeten dat OHL bijna een jaar zonder CEO, sportief directeur én academy manager heeft gefunctioneerd, hé”, vertelt Van den Steen aan Het Laatste Nieuws.

Er moest snel gehandeld worden om enkele cruciale posities in te vullen. “Er staat nu een jonge ploeg met veel groeimarge, maar om matchen te winnen moet de kwaliteit er meer uit komen. Nu hebben we de tijd gehad om alle markten grondig te screenen. De profielen zijn duidelijk. In januari zullen er spelers bijkomen, en dan zal iedereen daarmee akkoord zijn.”

Vandaag komt ex-ploeg Beerschot over de vloer. Dat ze het heel erg moeilijk zouden hebben, dat had Van den Steen helemaal verwacht. “Voor mij was dat absoluut geen verrassing. Er was geen plan, en dat is één van de redenen waarom ik ben vertrokken. We hebben mooie dingen gedaan, maar op een bepaald moment heb je middelen nodig. Investeringen”, klinkt het.

En dat kwam er niet. “Integendeel. De aandeelhouders waren alleen maar ruzie aan het maken, en ik zat daartussenin. Soit, het is mijn zorg niet meer. Ik wil alleen die drie punten pakken straks”, besluit hij.