Hoe krijgt hij dat uitgelegd aan iedereen? Dit competitieformat willen de topclubs in JPL invoeren

Volgende maand wordt er opnieuw gediscussieerd over het competitieformat. Er liggen enkele mogelijkheden op tafel.

De onderhandelingen over het competitieformat van de Jupiler Pro League worden binnenkort opgestart. Club Brugge liet al weten dat het minder matchen wil en bij KRC Genk wil voorzitter Peter Croonen meegaan in dat verhaal.

Ook Antwerp en Anderlecht willen minder wedstrijden spelen, alleen zijn er verschillende manieren om dat te doen. “Fundamenteel zijn er vier opties: een status quo (16 ploegen en play-offs met 6 ploegen, red.), 14 ploegen en play-offs met 6, 16 ploegen en play-offs met 4, of 18 ploegen zonder play-offs.”

Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. “Genk is voorstander van 14 clubs en play-offs met 6. De sportieve en financiële waarde van een competitie wordt bepaald door het aantal topwedstrijden. Play-offs zijn een manier om in een klein land meer topwedstrijden te creëren.”

Om een wijziging door te voeren is een tweederdemeerderheid nodig. Vorige keer lukte het niet om dat erdoor te krijgen. “De puntenhalvering zal sowieso moeten verdwijnen. Genk is voor de halvering, maar is bereid ze te laten vallen in ruil voor een akkoord.”