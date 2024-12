Mats Rits geblokkeerd door komst van Dendoncker? "Ben niet de man van de grote uitschieters, maar..."

Mats Rits voelt dat er een nieuwe vibe is bij RSC Anderlecht. Hij is de rots in de branding voor paarswit.

De komst van David Hubert als trainer heeft een en ander in gang gezet bij RSC Anderlecht. Dat voelt ook Mats Rits heel hard aan. “David is altijd een slimme voetballer geweest”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Dat zag ik al toen ik tegen hem speelde vroeger. Hij pakt het nu ook goed aan als coach. De trainer is geen bruller, maar als hij de puntjes op de i zet, luistert iedereen. Hij is nog jong, maar houdt genoeg afstand. Het gebeurt nog zelden dat iemand hem aanspreekt als ‘David’. Het is ‘Coach’.” Rits onderging zelf een metamorfose dit seizoen. Zijn start was niet goed, maar ondertussen draait hij zelf op volle toeren. Voor de buitenwereld leek het alsof de komst van Dendoncker hem dwars zat. “Goh, vooral de buitenwereld maakte daar spel rond. Leander en ik kunnen perfect samenspelen. Onder de nieuwe trainer kom ik wel wat vaker in de box en zo acteerde ik ook bij Club Brugge, maar om die twee periodes nu te vergelijken?” Rits maakt alvast een duidelijk statement over zijn eigen prestaties. “Kijk, ik ga nooit een flitsenspeler zijn. Mijn taak is om stabiel te voetballen. Ik ben niet de man van de grote uitschieters, maar mijn ondergrens ligt ook niet laag.”





