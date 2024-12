"Of dat nog een issue is?" Mats Rits ging in het verleden stevig in de clinch met Olivier Renard

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mats Rits moet wel eventjes vreemd opgekeken hebben toen Olivier Renard sportief directeur werd bij Anderlecht. De twee lagen in het verleden in de clinch met elkaar.

Toen Mats Rits nog bij KV Mechelen speelde had hij een aanvaring met Olivier Renard. Alles ging over een contractverlenging.

“Ik kon bij Mechelen aanvankelijk voor drie jaar bijtekenen, maar toen Renard er sportief directeur werd, was dat plots maar één jaar meer”, geeft Mats Rits toe aan Het Nieuwsblad.

“Er is toen wat wrevel ontstaan, maar dat is toen vrij snel uitgepraat en dat driejarige contract kwam er toch. Nu is dat geen issue meer.”

Onlangs nog zei Renard dat het niveau van Rits op dat moment een catastrofe was. Rits kwam toen van Ajax en dacht volgens Renard dat hij de man zou zijn bij KV Mechelen.

“Iedereen mag zijn mening hebben. Ik was toen maar een jaar of 19. Eigenlijk ben je pas vanaf je 22ste in staat om dertig matchen een constant niveau te halen.”

“En ja, ik kwam van Ajax en ze dachten dat ik het wel zou regelen”, gaat Rits verder. “Maar het voetbal daar was anders. Ik speelde er in een dominante ploeg en de Hollandse competitie was minder gesloten.”