Waarom sommige spelers vanavond tegen OHL met de bibber spelen, de Antwerpse derby speelt grote rol in hun achterhoofd

Beerschot gaat vanavond voor de laatste keer in 2024 op bezoek bij OH Leuven. Gezien de benarde situatie van Beerschot, die zich op de laatste plaats in de competitie bevindt, is het essentieel om de drie punten mee naar Antwerpen te nemen.

Ondanks de sportieve uitdagingen, zijn er ook zorgen over de schorsingen die de ploeg kunnen beïnvloeden. Enkele sleutelspelers van Beerschot, zoals Marco Weymans en Apostolos Konstantopoulos, staan op scherp. Beide verdedigers hebben al vier gele kaarten achter hun naam staan. Mocht een van hen in Leuven een vijfde gele kaart ontvangen, dan missen ze de cruciale openingswedstrijd van 2025 nota bene de Antwerpse derby tegen Antwerp op 12 januari. Daarnaast heeft Beerschot te maken met de afwezigheid van Omar Fayed. De Egyptische speler ontbreekt vanwege een enkelblessure. Het is nog onzeker of Fayed op tijd fit zal zijn voor de derby. De druk ligt dus zwaar op Beerschot, dat al sinds 1 december geen zege meer wist te pakken. Na enkele gelijkspelen hoopt Dirk Kuyt de drie punten terug naar Antwerpen te brengen. De strijd in Leuven zal niet alleen gaan over wie de drie punten pakt, maar ook over wie zich kan voorbereiden op een veelbelovende start van 2025. Beerschot hoopt alvast dat een overwinning hen een nieuwe start kan opleveren.





Volg OH Leuven - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.