Plaats van Antwerp in de hiërarchie van de Jupiler Pro League zal snel duidelijk worden: "Meteen de belangrijkste"

Stilaan wordt het wel al duidelijk hoe de waardeverhoudingen liggen in de Jupiler Pro League. Antwerp blies dit seizoen wel al warm en koud, maar voor analist Patrick Goots wordt het vooral belangrijk hoe de geblesseerden terugkeren om een goed oog te hebben op de sterkte van The Great Old.

Antwerp gaat mee in het achtervolgend groepje op de twee koplopers en de ambitie was toch om de top zes te halen. "Iedereen tastte in het duister hoe Antwerp zich dit seizoen zou presenteren", aldus Goots in GvA. Het was in de zomer een komen en vooral gaan van spelers." “De afgelopen maanden maakten duidelijk dat de kern, zélfs zonder Europees voetbal, te smal is. Om een voorbeeld te geven: tegen Genk viel Bataille uit en moest De Roeck Odoi wegtrekken uit het middenveld. Dat komt omdat Costa volledig uit de gratie geraakte bij de sportieve staf, maar óók omdat er geen stand-in is die volledig aan het profiel van een linksachter beantwoordt", legt Goots uit. Goots heeft twijfels over de huidige vorm van Antwerp tegen top zes-teams. “Antwerp pakte tegen de andere ploegen die momenteel in de top zes staan 5 op 18. Alleen tegen Union werd gewonnen. Da’s een minpunt met het oog op de Champions’ Play-offs", zegt Goots. Hij benadrukt dat veel zal afhangen van de terugkeer van sleutelspelers zoals Doumbia en Balikwisha, en of de vorm van andere belangrijke spelers zoals Alderweireld en Janssen hersteld kan worden. “De eerste speelweek van januari – met een bekermatch tegen Union en de derby tegen Beerschot – wordt meteen een van de belangrijkste van het nieuwe jaar voor Antwerp,",stelt Goots. Voor 2025 kijkt Goots vooral uit naar de terugkeer van Doumbia. “Tegen Genk stelde ik vast dat in een middenveld met Odoi én Riedewald te weinig voetbal zit. Balletje links, balletje rechts, maar geen verticaal spel. Dat laatste heeft Doumbia natuurlijk wel", zegt Goots.