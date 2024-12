'Sa Pinto (ex-Standard) wordt opgevolgd door ex-coach ... Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Raja Casablanca is sinds het vertrek van Ricardo Sa Pinto op zoek naar een coach. Het antwoord of de oplossing zou van een andere voormalig Pro League-coach kunnen komen.

Een zeer licht ontvlambare coach die leiding geeft aan een club die net zo vulkanisch is: het was alles of niets voor Ricardo Sa Pinto bij Raja Casablanca.

Het werd uiteindelijk niets. Het avontuur duurde namelijk maar elf wedstrijden, waarbij het einde van de samenwerking werd bevestigd…de dag na een overwinning.

Sindsdien is Raja nog steeds op zoek naar een nieuwe coach om het team, dat momenteel zesde staat in het Marokkaans kampioenschap, opnieuw de juiste richting te laten uitdraaien.

Zo snel mogelijk terug naar de top van de ranglijst

Sacha Tavolieri meldt dat de leiders van de club nu gesprekken zijn begonnen met Juan Carlos Garrido. De 55-jarige Spanjaard was een jaar lang coach van Club Brugge, vóór de start van het Michel Preud'Homme-tijdperk.

Hij kent Raja Casablanca ook goed, aangezien hij daar al van juli 2017 tot januari 2019 coachte. Tot zes dagen geleden was hij de T1 van de Iraanse club Persepolis. Juan Carlos Garrido won tijdens zijn eerste periode de Marokkaanse beker en de Afrikaanse Confederation Cup. Er wordt verwacht dat de gesprekken zullen doorgaan om daarna zijn terugkeer te bevestigen.