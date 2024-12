Adriano Bertaccini blikt terug op een wel heel bijzonder jaar: "Het blijft een straf parcours, wie had dat ooit gedacht?"

Adriano Bertaccini kijkt tevreden terug op een fantastisch 2024, waarin hij zich bij STVV ontpopte als één van de sterspelers. Met een plek bovenaan de topschutterslijst in de Jupiler Pro League heeft de 24-jarige aanvaller zichzelf definitief in de schijnwerpers gespeeld.

De doorbraak van Bertaccini is niet alleen te danken aan zijn fysieke voorbereidingen, maar vooral aan zijn mentale groei. De komst van trainer Felice Mazzu speelde wel een rol, maar volgens Adriano zelf was het geloof in zijn eigen kunnen wat de grootste verandering teweegbracht.

Hoewel Bertaccini zich niet bezig houdt met de mogelijke interesse van andere clubs, is het niet verrassend dat zijn prestaties de aandacht trekken. De 24-jarige heeft een contract tot 2027 bij STVV, en volgens zijn management blijft hij gefocust op zijn prestaties bij de Limburgse club.

"Ik geef me zelf een negen op tien voor dit jaar", zegt Bertaccini. "Wie had dit gedacht? Twee jaar geleden was ik nog helemaal niemand, nu ben ik een van de topschutters in eerste klasse. Dat blijft een straf parcours."

De ambitie van Bertaccini reikt verder dan de Belgische competitie. "Mijn voetbaldroom? In Italië spelen bij een topclub", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Het liefst bij AC Milan."

Het nieuwe jaar komt snel dichterbij, en ook voor 2025 heeft Adriano Bertaccini duidelijke voornemens. Als het aan hem ligt, staat 2025 in het teken van verdere groei, zowel op als naast het veld.