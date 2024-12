Meteen cruciaal moment in de titelstrijd? "Dat zijn geen goede signalen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en KRC Genk staan aan de top van de rangschikking. De Limburgers hebben al 9 punten meer dan RSC Anderlecht in de stand.

RSC Anderlecht heeft het jaar met een wel heel dubbele valse noot afgesloten. Niemand had verwacht dat het tegen Genk en Dender nul op zes zou worden.

De titeldroom is nog niet weg, maar dan zal het mogelijk een parcours als Club Brugge vorig seizoen moeten afleggen. “Het werk ligt op de plank voor 2025, zeker en vast”, oordeelt Wim De Coninck bij Sporza.

De achillespees van paarswit is al een tijdje duidelijk. “Colin Coosemans is dan wel de beste keeper van de eerste seizoenshelft, maar zijn verdediging laat nog steken vallen. Zo krijgen Zanka en Simic veel kritiek. Er zal een goede Jan Vertonghen - die net niet zijn rentree mocht vieren na lang blessureleed - nodig zijn om competitief te blijven.”

Anderlecht leek volop mee te strijden voor de titel, maar de twee nederlagen maken het er niet eenvoudig op. “Op Genk was paars-wit matig en verloor het kansloos. Ook tegen Dener begonnen de spelers van Hubert dramatisch. Dat je het dan omdraait, maar alsnog de boot ingaat ... Dat zijn geen goede signalen.”

Het eerste duel na de korte winterstop, in eigen huis tegen Club Brugge, wordt al cruciaal. “Dat wordt zo al een must win voor Anderlecht als het mee wil blijven doen voor de titel. Al is de weg nog lang en kan er door de puntendeling nog erg veel dit seizoen.”