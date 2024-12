Groot gevaar loert om de hoek bij KV Mechelen: "Frustrerend en teleurstellend, maar we moeten niet wenen"

KV Mechelen eindigt het jaar niet in opperbeste stemming. Er is nog een groter gevaar dan enkel de huidige resultaten.

In de laatste twee maanden van 2024 kon enkel rode lantaarn Beerschot één keertje over de knie gelegd worden. Dat is niet bepaald bemoedigend. Er is niet enkel die reeks mindere resultaten, maar ook de impact hiervan op het mentale front. Als het er op dat gebied zwaar inhakt, dreigt een scenario waarbij KV Mechelen mogelijk nog verder afglijdt.

Hoe is het nu met de mentale toestand van de Mechelse spelersgroep? "Die is natuurlijk een beetje minder", geeft Rob Schoofs toe. "Als je lang niet wint, is dat frustrerend. We hebben altijd wel het gevoel dat we kunnen winnen, maar missen de kansen of geven het weg. Da's frustrerend en teleurstellend. Maar goed, het is wat het is. Iedereen maakt dat mee, we moeten niet wenen."

KV Mechelen heeft nog veel om voor te spelen

Het wordt dus cruciaal om de hoofden omhoog te houden en in 2025 mentale weerbaarheid te tonen. Dat is de enige manier om de negatieve spiraal om te buigen. "We moeten er alles aan doen om dat om te draaien, hoe moeilijk het ook is. Er staan nog altijd veel ploegen achter ons en er staan ook veel ploegen voor ons. We hebben nog alles om voor te spelen dit seizoen."

Ook Geoffry Hairemans erkent dat het mentaal niet eenvoudig is om met die reeks wedstrijden zonder zege om te gaan. "Jawel, jawel. Maar oké, we mogen dat niet te veel in de hoofden steken. Nu is het even genieten van de rust en volgend jaar gaan we er opnieuw volle bak tegenaan." Net als Schoofs hoopt Hairemans op een rustperiode die wonderen doet.

Geoffry Hairemans zoekt de zon op

"Ik zoek zelf zes dagen het zonnetje op in Marrakesh en dan zullen de batterijen wel opgeladen zijn." Dat moet dan te merken zijn bij de eerste afspraak van 2025, op het veld van Cercle Brugge. "Het is altijd plezanter om thuis te spelen, maar we moeten gewoon winnen. Of het nu thuis of uit is, dat maakt ons niet uit."