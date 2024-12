"Helemaal alleen op de wereld": Ruben Van Gucht haalt pechvogel van het jaar in het voetbal naar boven

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ruben Van Gucht gaf samen met Ine Beyen voor De Zondag een terugblik op het voorbije sportjaar. Daar kwam ook Jan Vertonghen ter sprake.

Hij wordt door Van Gucht genoemd als één van de pechvogels van 2024. “Ine en ik kennen hem persoonlijk”, vertelt het sportanker. “Het deed pijn aan mijn hart”, vult Beyen meteen aan.

Van Gucht en Vertonghen zijn generatiegenoten. Vanaf 2014 maakten ze alle grote kampioenschappen in het voetbal samen mee.

“Heel België had twaalf jaar gewacht om de Rode Duivels nog eens op een groot toernooi te zien spelen en plots was daar die gouden generatie. Met ook Jan, die ik sindsdien beter heb leren kennen”, klinkt het.

Iedereen gunde Vertonghen bij de nationale ploeg een afscheid door de grote poort, maar dat draaide eventjes anders uit. “De recordinternational die altijd beschikbaar was en zich telkens smeet. En toen, in een fractie van een seconde, liep het allemaal fout. Een owngoal.”

Van Gucht zag hoe kapot Vertonghen ervan was. “Daar, in de catacomben, helemaal alleen op de wereld. Voor mij voelde het alsof een deel van mijn jonge carrière als sportjournalist met een valse noot werd afgesloten.”

En alsof dat nog niet genoeg was kreeg Vertonghen in augustus bij RSC Anderlecht af te rekenen met een achillespeesblessure. Pas voor de laatste match van 2024 zat hij weer in de selectie.