Het ziet er heel goed uit voor Anderlecht: 'eerste wintertransfer van paars-wit zo goed als rond'

César Huerta staat op het punt om speler van Anderlecht te worden. De Mexicaanse pers lijkt de deal als een uitgemaakte zaak te beschouwen.

Het is al langer bekend dat Anderlecht zich graag wil versterken met César Huerta. De 24-jarige winger van UNAM Pumas ziet zijn contract aan het einde van het seizoen aflopen en zou daarom deze winter best vertrekken.

Er werd met Anderlecht onderhandeld, maar nadien kwam de Mexicaanse pers plots met het nieuws dat Huerta en Pumas een mogelijke contractverlenging bespraken. Het idee was om de Mexicaanse international komende zomer voor een veel hogere prijs te verkopen, want Huerta wil in 2025 dolgraag in Europa spelen.

Maar het lijkt er nu toch op dat de zaken goed gaan voor Renard en Anderlecht. Verschillende Mexixaanse media melden dat Huerta na de feestdagen de overstap zal maken.

César 'El Chino' Huerta had dit weekend naar verluidt zijn laatste training bij Pumas. Verwacht wordt dat hij na Nieuwjaar, op 2 januari, naar België vliegt. Dan zal hij medische tests zal ondergaan voordat hij zijn contract ondertekent.

Als dit bevestigd wordt, zou dit de eerste grote slag zijn van Olivier Renard zijn als sportief directeur van Anderlecht. Paars-wit troeft het Spaanse Osasuna af, dat ook interesse had.