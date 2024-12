Historisch moment in zicht? Analist gelooft dat Malinwa voor het eerst play-off 1 kan halen!

KV Mechelen staat voor een pittige uitdaging als ze hun doel, de top zes, willen bereiken. Analist Patrick Goots schat dat de club nog ongeveer 47 punten nodig heeft om die doelstelling te halen.

Dit is geen gemakkelijke opgave, maar het blijft haalbaar mits Mechelen geen domme punten meer verspeelt. De verloren punten tegen Standard en de late nederlaag tegen Club Brugge zijn extra pijnlijk voor Mechelen, omdat deze aan het einde van het seizoen weleens zwaar kunnen doorwegen.

Goots is ook kritisch over de recente strijd om de top zes. "In het begin van het seizoen dacht ik dat de top zes al vastlag, maar Union heeft zich ondertussen gemanifesteerd als een serieuze kandidaat om Mechelen uit de top zes te houden."

Ortwin De Wolf

Een speler die zeker punten pakt voor Malinwa is Ortwin De Wolf. “De Wolf heeft zijn ploeg in moeilijke omstandigheden meermaals rechtgeholpen. Hij kwam bij Mechelen terecht na een minder succesvolle periode bij Antwerp, maar is bij de club nu een vaste waarde geworden", concludeert Goots.

Daarnaast is er hoop voor Vanheusden, die zijn carrière door blessures al enige tijd niet goed heeft kunnen voortzetten. Er wordt verwacht dat 2025 het jaar wordt waarin hij eindelijk weer kan doorbreken.

Voor Goots is het nu duidelijk dat Malinwa alles op alles moet zetten om voor het eerst in jaren de top zes te bereiken. De eerste uitwedstrijd in 2025 tegen Cercle Brugge is meteen een must win.