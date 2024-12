Te weinig resultaten voor het potentieel: het rapport van RSC Anderlecht voor 2024

Dit jaar hebben we heel wat verschillende gezichten gezien bij Anderlecht. Van onverwachte helden zoals Colin Coosemans en Killian Sardella tot grote teleurstellingen zoals Yari Verschaeren en Luis Vazquez.

Colin Coosemans: 8,5

Bijna de beste van de klas, zelfs al moest hij lang wachten op zijn kans - wat hem een iets lagere score oplevert dan bijna perfect. Colin Coosemans is de onverwachte held van het seizoen 2024-2025 van paars-wit, maar niemand had een cent op hem ingezet aan het einde van het vorige seizoen.

Sindsdien heeft hij Fredberg ervan overtuigd om Schmeichel niet te vervangen, een groot risico dat tot nu toe goed heeft uitgepakt. Coosemans was misschien wel de beste keeper van de Pro League gedurende verschillende maanden dit seizoen, en dat heeft hij te danken aan zijn harde werk.

Ludwig Augustinsson: 6,5

Als zijn hele jaar op het niveau van de eerste 6 maanden van 2024 was geweest, had de Zweed een grote onderscheiding verdiend voor hoe hij zich op de linkerflank heeft laten gelden. Een blessure heeft hem nu echter laten zakken in de hiërarchien, tot achter Moussa N'diaye.

Moussa N'diaye: 7,5

Een bijna tegenovergestelde koers als Augustinsson, met een opmars sinds dit seizoen. De Senegalees heeft optimaal geprofiteerd van de blessure van zijn concurrent om door te breken, maar heeft nog veel werk te verrichten in 2025.

Jan Vertonghen: 5

Een jaar dat geteisterd werd door blessures voor de aanvoerder van paars-wit, maar zijn eerste vijf maanden van 2024 waren van zeer hoog niveau. Zonder die verdraaide achillespees zou hij Anderlecht misschien naar de titel hebben geleid, voordat hij een laatste en waardig EK meemaakte.

Maar de tweede helft van het jaar verliep heel wat minder, wat hem een zeer matige score oplevert. Gelukkig lijkt hij hersteld te zijn.

Jan-Carlo Simic: 9

Jesper Fredberg heeft tenminste nog een geweldige zet kunnen doen voor zijn vertrek: Jan-Carlo Simic is de verrassing van dit seizoen, een echte leider die paars-wit in de toekomst veel zal opleveren.

Zeno Debast: 7,5

Een score gebaseerd op de zes eerste maanden: solide vorig seizoen, maar hij kon niet de leider belichamen die nodig was na de blessure van Jan Vertonghen. Hij moest RSC Anderlecht verlaten en heeft het team waar hij is opgeleid veel opgeleverd.

Zanka: 2

Hij moest stabiliteit in de verdediging van RSC Anderlecht brengen. Een totale verkeerde inschatting die niet lang zal blijven bestaan in het Lotto Park.

Killian Sardella: 9

Hij ontloopt net een 10 vanwege zijn blessure: Killian Sardella is onze Anderlecht-speler van het jaar. Nu een Rode Duivel, is Sardella een voorbeeld voor alle jongeren in Neerpede die moeilijkheden ondervonden bij hun debuut.

Thomas Foket: 5

Zijn eerste maanden en prestaties zouden hem een onvoldoende hebben opgeleverd, maar Thomas Foket heeft geleidelijk aan ritme opgebouwd in afwezigheid van Sardella. Niet genoeg om op de lange termijn zijn plaats over te nemen, maar enigszins geruststellend.

Mats Rits: 5,5

Zijn eerste zes maanden waren absoluut rampzalig. Maar de Mats Rits onder David Hubert is een ander persoon en redt zijn jaar.

Leander Dendoncker: 4

Een ware ramp op alle fronten: sportief, maar ook in houding, die niet degene was die sommigen hadden verwacht toen een ervaren Rode Duivel uit de Premier League arriveerde. Misschien waren de verwachtingen te hoog, maar zelfs met milde verwachtingen zoals de onze, is Dendoncker een grote teleurstelling.

Majeed Ashimeru: 5

Afwisselende resultaten, vanwege fysieke beperkingen. Ashimeru blijft in de harten van de supporters en velen zijn ervan overtuigd dat hij de ontbrekende schakel is op het middenveld, dat zo'n dynamische box-to-box mist. We zullen moeten afwachten, maar een vertrek lijkt waarschijnlijker.

Théo Leoni: 7

Slimmer dan gemiddeld, maar hij heeft moeite heeft om consistent te presteren. Hij kan het geweldig doen, maar ook wat blekere wedstrijden hebben. En vooral... Hij is te weinig basisspeler.

Mario Stroeykens: 8,5

De enorme groei onder David Hubert mag niet doen vergeten dat hij wat bleekjes heeft gepresteerd tijdens de play-offs, waarin hij er niet in slaagde om het team te dragen. Maar Stroeykens is duidelijk een van de beste Anderlecht-spelers van het jaar.

Yari Verschaeren: 3

Het zou misschien streng zijn om hem lager te beoordelen dan Dendoncker, maar het totaalplaatje van Verschaerens jaar maakt hem een van de grootste teleurstellingen van 2024 in het Lotto Park. Zozeer zelfs dat hij op een gegeven moment in verband werd gebracht met een transfer naar Westerlo.

Anders Dreyer: 7,5

Degenen die zijn vertrek eisen of vinden dat hij niet zo belangrijk is in de ogen van Hubert dit seizoen, zijn waarschijnlijk vergeten waar RSC Anderlecht vorig seizoen zou zijn geweest zonder zijn doelpunten en assists. Dit seizoen ver onder zijn niveau, dat is waar.

Francis Amuzu: 6,5

De eeuwige hoop, nummer 2, maar in tegenstelling tot Verschaeren heeft Francis Amuzu tenminste een stap vooruit gezet op een bepaald moment in zijn carrière. Hij blijft wisselvallig maar dat is eerder te wijten aan een fysiek probleem dat hem belet om een reeks neer te zetten.

Samuel Edozie: 5

Enkele mooie acties, enkele versnellingen... maar niets dat rechtvaardigt dat hij wordt geschat op 8 miljoen euro. Een tot nu toe weinig vruchtbare uitleenbeurt die een beetje onder de radar van de kritiek valt, maar misschien wel wat meer aandacht verdient.

Nilson Angulo: 4,5

Is één goede wedstrijd voldoende om hem te beschouwen als een speler die het eerste elftal waardig is? Niet bepaald.

Luis Vazquez: 3

Volstrekt onvoldoende voor het bestede bedrag.

Kasper Dolberg: 8

Als hij niet in de match zit, is hij onzichtbaar - maar deze zin geldt voor veel spitsen. Het klopt dat Dolberg niet in staat is om het verschil te maken op zijn eentje in een moeilijke wedstrijd, maar zijn klasse en neus voor doelpunten zijn zeldzaam in de Jupiler Pro League.