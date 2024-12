Toptalent Konstantinos Karetsas kijkt op naar ploegmaat bij KRC Genk: "Van hem kan ik nog veel leren"

KRC Genk gaat het nieuwe jaar in als leider, en dat is verdiend. Voor Konstantinos Karetsas was het een heel speciaal jaar.

Konstantinos Karetsas werd afgelopen maand 17. Ondertussen heeft hij al 21 wedstrijden afgerond bij de A-kern van KRC Genk. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists. Een vaste basisplaats heeft hij nog niet.

Zo mocht hij starten tegen Anderlecht, maar tegen Antwerp moest hij zijn plaats weer afstaan aan Patrik Hrosovsky. Coach Thorsten Fink roteert veel tussen zijn twee middenvelders.

"Mijn band met Patrik is heel goed. Ik zie hem niet als concurrent, maar eerder als een soort vaderfiguur misschien", vertelde Karetsas over zijn ploegmaat. "Hoe hij in de goede posities komt te staan voor doel, daar kan ik nog veel van leren."

"We zijn twee verschillende type spelers, die je op verschillende momenten kan gebruiken. Er wordt goed geroteerd", gaat hij verder. Hij wil ook nog wat kwijt over die leidersplaats van Genk. De Limburgers speelden al een heel knap seizoen, maar er is nog veel werk, vooral in de play-offs.

"De eerste plaats is zeker verdiend. We hebben al bijna iedere ploeg getoond dat we heel goed kunnen voetballen. Nu moeten we de lijn doortrekken naar de play-offs, want daar kan nog veel gebeuren. Nu dus zoveel mogelijk punten pakken dus", besluit Karetsas.