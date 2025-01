📷 Kevin De Bruyne en zijn Michèle zoeken zeker niet de hele tijd de warmte op, ook Steven Defour amuseert zich te pletter

Kevin De Bruyne heeft de zorgen bij Manchester City toch even achter zich kunnen laten. Dat doet hij met een korte wintervakantie.

Die vakantie moest wel kort zijn, want zaterdag moet City in het Etihad alweer aan de bak tegen West Ham. Gelukkig hadden De Bruyne en zijn ploegmaats kort voor oudjaar wel een opsteker beet met de 0-2-overwinning op het veld van Leicester. De overgang van oud naar nieuw kon zo toch in behoorlijk uitgelaten stemming gevierd worden.

Dat deed De Bruyne samen met zijn vrouw Michèle Lacroix en enkele bevriende koppels. Een opvallende bekende onder het gezelschap: Steven Defour. Het is geen geheim dat De Bruyne en Defour wel regelmatig hun vakantieperiode samen doorbrengen. Dat deden ze deze keer toch wel op een heel opmerkelijke manier, blijkt uit de foto's van KDB op Instagram.

De Bruyne en vrouwlief kiezen voor sneeuwpret

Ze hebben niet de zon opgezocht, om het met een understatement te zeggen. Een fotoreeks maakt duidelijk dat de sterkhouder van de Rode Duivels en de oud-international met husky's door de sneeuw zijn getrokken. Er zit ook een indoor fotootje bij waarbij Kevin en Michèle al wat meer voor de gezellige warmte kiezen, maar voorts heeft het hele gezelschap zich rot geamuseerd in de sneeuw.

De gelaatsuitdrukkingen op de groepsfoto buiten spreekt boekdelen. De Bruyne en Defour hebben het beste gemaakt van hun periode in het bergachtige gebied, ook Michèle kon het blijkbaar wel waarderen. Er werd heel wat afgelachen, vooral ook door de kindjes die mee waren en voor wie het in de sneeuw al helemaal dolle pret was.

Zaterdag belangrijke afspraak voor Man City

Dit weekend is het dus opnieuw menens voor Kevin De Bruyne en Man City. Als de ploeg van Guardiola de aansluiting met de top vier niet wil verliiezen, moet er gewonnen worden.