Wat moet hij daar van denken? Leandro Trossard krijgt amper 10 minuutjes maar andere talisman brengt zijn ploeg op tweede plaats

Leandro Trossard zal er op zijn minst gemengde gevoelens aan overhouden. Voor zijn ploeg was de eerste opdracht uit 2025 in collectief opzicht een succes. Arsenal won met 1-3 bij Brentford en springt zo naar de tweede plaats. Trossard viel in toen de eindstand al vastlag.

Geen belangrijke rol deze keer dus voor Leandro Trossard. Die heeft hij de voorbije maanden wel al geregeld kunnen opeisen, maar het is niet zo dat een garantie dat hij aan de aftrap komt in steen vastgebeiteld staat. Mikel Arteta liet hem tegen Brentford op de bank beginnen en bracht hem pas in de 78ste minuut op het veld als vervanger van Ethan Nwaneri.

Mogelijk had Arteta de Rode Duivel sneller gebracht als zijn ploeg nog op achterstand stond. Het was wel degelijk Brentford dat als eerste kon scoren. Mbeumo had de score geopend, maar vlak voor het halfuur zorgde Gabriel Jesus al voor de gelijkmaker. Dan kun je de uitkomst eigenlijk al zo goed als raden, want de statistieken van de Braziliaan spreken boekdelen.

Arsenal slaat toe na de pauze

Jesus heeft immers nog nooit een match verloren waarin hij gescoord heeft, onwaarschijnlijk maar waar. Arsenal greep in het begin van de tweede helft zijn kans om twee keer toe te slaan in een korte tijdsspanne. Mikel Merino kreeg de 1-2 achter zijn naam, Gabriel Martinelli maakte er niet veel later 1-3 van. Zo lag de partij meteen in een beslissende plooi.

Arsenal doet vanzelfsprekend een uitstekende zaak en heeft na 19 speeldagen 39 punten. The Gunners laten zo Nottingham Forest en Chelsea achter zich en bezetten de tweede plaats in de Premier League, op zes punten van leider Liverpool. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat Liverpool nog een match minder heeft gespeeld.

Bankstatuut voor Leandro Trossard

Reden tot euforie is dus nog niet nodig, maar Arsenal is wel prima bezig. Met een Rode Duivel die wellicht snel van de bank af wil geraken.