📷 Ondanks een einde in mineur begint het nieuwe jaar voor Max Dean met succes, al is de weg nog lang...

Het afgelopen jaar eindigde slecht voor Max Dean. De Engelse aanvaller van KAA Gent heeft op de laatste speeldag van het jaar een zware knieblessure opgelopen en moest geopereerd worden. Dean zal dit seizoen niet meer in actie komen door een blessure aan zijn kruisband.

Dean raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Union, toen hij zijn knie leek te verdraaien. In eerste instantie speelde hij door, maar na de rust werd hij gewisseld. Hij verliet het stadion op krukken, wat al snel duidelijk maakte dat het ernstig was.

Onderzoek heeft uitgewezen dat Dean een kruisbandblessure heeft. Hij zal zeker zes maanden uitgeschakeld zijn, wat betekent dat zijn seizoen al voorbij is.

De operatie zelf wordt als geslaagd beschouwd, maar de revalidatie zal tijd kosten. Dean zal nu intensief moeten werken aan zijn herstel om in de toekomst weer fit te raken.

Dean was een van de belangrijkste spelers voor AA Gent dit seizoen. Met 13 doelpunten en 2 assists in alle competities was hij, na Omri Gandelman, de meest beslissende speler in de aanval van de club.

KAA Gent zal nu moeten proberen het gemis van Dean op te vangen, terwijl de club zich voorbereidt op de tweede helft van het seizoen. Vrancken zal hopen dat andere aanvallers de verantwoordelijkheid op zich nemen en de ploeg richting play-off 1 kunnen leiden.