Dit is de echte reden waar César Huerta nog niet naar België reisde om transfer naar Anderlecht af te ronden

De komst van César Huerta naar Anderlecht heeft wat vertraging opgelopen. De linkervleugelspeler heeft zijn grootmoeder verloren, zo heeft zijn Mexicaanse club Pumas aangekondigd in een verklaring.

César Huerta zal binnenkort daadwerkelijk Anderlecht komen versterken. Er is volledige overeenstemming tussen de speler, zijn Mexicaanse club Pumas en RSCA.

Maar de komst van de linksbuiten naar het Lotto Park wordt echter een beetje vertraagd. En hoewel er ook een mogelijkheid is dat Pumas op het laatste moment de transferprijs wil verhogen, is dat niet de voornaamste reden voor deze lichte wijziging in het programma.

Maandag ontbrak César Huerta op de training van zijn club. De Mexicaanse pers dacht toen dat hij gewoon zijn transfer naar België aan het voorbereiden was.

De werkelijke reden was echter nog belangrijker, en persoonlijker. César Huerta heeft zijn grootmoeder verloren, zo heeft zijn club PUMAS aangekondigd in een verklaring. Ze overleed op donderdag, en de speler zou van Pumas en Anderlecht de toestemming hebben gekregen om nog wat bij zijn familie te blijven.