KAA Gent komt met belangrijke update rond Max Dean

Het seizoen van Max Dean zit erop. KAA Gent kwam vrijdag nog met een korte update over zijn speler.

De laatste wedstrijd van het jaar was geen goede voor KAA Gent. De Buffalor's gingen met 1-3 de boot in, en speelde hun spits kwijt.

Max Dean leek in de eerste helft al last te hebben, maar speelde nadien nog even verder. Na de rust bleef de Engelsman wel gewoon binnen.

Verder onderzoek bracht een gescheurde kruisband aan het licht. En zo werd zijn grootste nachtmerrie werkelijkheid: het seizoen van Dean zat er al op. Ondertussen werd hij geopereerd en kwam Gent met een update.

'Hij staat nu voor een stevige revalidatie van 8 à 9 maanden en zal dus pas volgend seizoen terug op het veld te zien zijn', openen de Buffalo's. 'Teamarts Jens De Decker liet weten dat Max na één nacht vandaag reeds het ziekenhuis heeft verlaten en vanaf morgen (zaterdag) zijn revalidatie start op de club.'

"Het belangrijkste is om Max terug zo snel mogelijk te activeren. Daarom beginnen we morgen (zaterdag) al terug te werken aan de mobiliteit van zijn knie. Max gaat niet mee op stage naar Oliva, maar blijft hier om zo in optimale omstandigheden aan zijn herstel te werken", gaf de clubarts nog een woordje uitleg.